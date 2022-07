Bucchioni svela: "Ronaldo-Napoli, Mendes ci prova! De Laurentiis abituato ai colpi di scena..."

Calciomercato Napoli. Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più vicino ad essere deciso: l'asso portoghese, accostato nuovamente anche al Napoli, vorrebbe lasciare il Manchester United e punta ad un club che partecipi alla prossima Champions League.

Del futuro di Cristiano Ronaldo e della pista Napoli ne ha parlato Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

Ronaldo al Napoli è una di quelle cose che dici “non succede, ma se succede…”. E comunque da non scartare a priori. La notizia, citiamo la fonte, arriva dalla Spagna e in particolare da “As”, non un giornale qualsiasi, ma diciamo anche che le voci più o meno controllate si rincorrevano da una quindicina di giorni.

Quante possibilità ci sono davvero? Allora lo dico banalmente, sapendo ovviamente di non sbagliare: è Jorge Mendes che sta mettendo in moto tutto. Aggiungo: quando si muove Mendes spesso i conti tornano e le pedine vanno a dama. Cerchiamo di capire.

Cristiano Ronaldo ha detto al suo mega procuratore galattico che non vuole più stare al Manchester United. Bene. Non ha indicato soluzioni, ha posto soltanto un paletto: voglio giocare la Champions League. E Mendes, partito l’input, ha messo in moto tutte le sue corazzate. Non si parla infatti soltanto di Napoli, ma anche di Atletico Madrid o di Chelsea, tanto per fare un altro paio di nomi.

Il Napoli entra in ballo per diverse ragioni, forse anche per l’amicizia di Mendes con De Laurentiis, ma anche per una convinzione che vi ho già esternato parlando di Dybala e una considerazione calcistica quasi ovvia: un colpo prima o poi lo si dovrà pur fare. Il presidente del Napoli è un uomo di cinema, ai colpi di scena ha abituato, a Napoli ha portato nel tempo grandi giocatori e non solo Higuain.