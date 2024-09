Romano: "Osimhen può andare via già a gennaio, resta l'apprezzamento di Chelsea e altri club"

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen al Galatasaray, ma può durare poco la sua avventura in Turchia. Perché come rivelato da Fabrizio Romano l'attaccante nigeriano può firmare anche con un altro club a gennaio: "Resta l'apprezzamento di Victor Osimhen da parte di diversi club, in particolare da Chelsea. Resta da vedere se un'opzione potrà essere attivata a gennaio o in estate. Il Chelsea apprezza ancora molto Victor Osimhen, vediamo se riattiveranno questa opzione a gennaio o la prossima estate. Osimhen ha una clausola di rescissione per gennaio, per lasciare il Galatasaray".