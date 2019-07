Roma alla finestra per Milik? Gazzetta - Eventuale assalto se Icardi sceglie Napoli, la situazione

In un momento in cui la trattativa con Gonzalo Higuain è impantanata, la Roma si rende conto che la soluzione migliore in questo momento sarebbe proprio andare avanti con Edin Dzeko. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che tuttavia non lesina l'ipotesi di uno scenario di calciomercato che coinvolga un attaccante della Ssc Napoli.

Milik piace alla Roma?