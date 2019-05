Notizie calcio Napoli - Raffaele Auriemma nell'edizione odierna di Tuttosport ha svelato un retroscena riguardo le prossime cessioni del Napoli.

Calciomercato Napoli, Auriemma svela il futuro di Rog e Ounas

Parlando dell'acquisto di Josip Ilicic, infatti, per cui c'è già l'accordo con l'agente sulla base di 2,5 milioni di euro a stagione per tre anni per il 31enne sloveno, Auriemma ha rivelato: