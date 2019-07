Rog-Cagliari, Gazzetta: oggi potrebbe fare le visite a Roma, le cifre dell'operazione

La giornata di ieri per il Cagliari, dopo la vittoria in amichevole sulla Real Vicenza per 5-0 (Joao Pedro su rigore al 15’, autogol Barrazza al 16’ Despodov al 34’ p.t.; Ragatzu al 43’, Pavoletti al 47’ s.t.) ha avuto la ciliegina dell’acquisto che i tifosi aspettano da giorni. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Napoli calciomercato, Rog al Cagliari: oggi le visite