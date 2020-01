Rodriguez-Napoli ai dettagli, TuttoSport: prestito con parametri riscatti facilmente raggiungibili, tutte le cifre

Calcio mercato Napoli -, l'edizione odierna di TuttoSport fa il punto sulla trattativa RIcardo Rodriguez. Fallita la trattativa con il Fenerbahçe, con il club turco che non ha formulato la sua offerta ufficiale al Milan, ecco che per lo svizzero si è riaperta la pista SSC Napoli, tenuta sempre viva dall’entourage del giocatore, che deve ancora sistemare alcuni dettagli con il club di De Laurentiis.

Le due società stanno trattando sulla formula del trasferimento. Il Napoli propone un prestito oneroso da circa 1 milione e un diritto di riscatto fissato a cinque, per un totale di sei milioni. Il Milan, dal canto suo, vuole la certezza di monetizzare la cessione del terzino svizzero e vorrebbe che venissero inseriti dei parametri facilmente raggiungibili che tramutino il diritto in obbligo di ricatto a carico del Napoli. Le prossime ore saranno, probabilmente, decisive e qualora la trattativa vada in porto, i rossoneri dovranno andare sul mercato per prendere un vice Theo Hernandez. Il preferito rimane sempre Robinson del Wigan, ma non vanno esclusi né Cash del Nottingham Forrest né Hickey degli Heart of Midlothian. Occhio anche a nomi che potrebbero emergere a sorpresa.