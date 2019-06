Radio Marte - Affare Rodrigo, nuova offerta del Napoli! Sul calciatore anche Bayern e Manchester City

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma sono state date grosse novità di calciomercato per ciò che riguarda Rodrigo. Il forte attaccante spagnolo è sempre più nel mirino del Napoli e gli azzurri avrebbero alzato l’offerta per portarlo al più presto nel capoluogo partenopeo.

Calciomercato Napoli - Rodrigo, aumenta l’offerta

Secondo quanto riferito in diretta, infatti, quello che risulta è che la SSC Napoli abbia fatto una nuova offerta, alzando l’asticella fino a 35 milioni di euro più 5 di bonus, per arrivare dunque a un totale di 40 milioni di euro offerti per lo spagnolo al Valencia.

D’altro canto, però, il Valencia ne chiede almeno 65 per lasciar partire la sua punta di diamante. Inoltre, sono sono da registrare anche gl interessamenti di altri top club per il giocatore, come ad esempio il Bayern Monaco e il Manchester City. Non sarà facile dunque arrivare a Rodrigo ma il Napoli ci starebbe provando con convinzione.

Ultimissime calcio Napoli