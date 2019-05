Napoli, assalto a Rodrigo del Valencia! CorSport: "Giuntoli alla carica, è uno dei primi obiettivi di Ancelotti. Lo sponsor è un ex Inter"

Ultimissime calcio Napoli - Dalla Spagna arriva la conferma che Rodrigo, attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo del Valencia, è uno dei primi obiettivi nella lista dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds Giuntoli sarebbe tornato alla carica del vecchio pallino del Valencia, finito nel mirino del club già l’estate scorsa. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano.

“Dopo le 19 reti siglate la scorsa stagione, ha chiuso quest’ultima con altre 15, a cui si aggiungono 10 assist, a conferma della sua capacità di sapersi mettere a disposizione della squadra. Ora per una cinquantina di milioni si potrebbe chiudere. Il ragazzo, a quanto pare, avrebbe ricevuto grandi referenze sul campionato italiano e sul Napoli, in particolare, da Rafinha, a cui è legato da una storica amicizia che risale ai tempi in cui il fratello dell’ex interista”