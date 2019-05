Rodrigo al Napoli? CdM - Ha stregato Ancelotti, ma il Valencia chiede almeno 50 milioni: la situazione

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli starebbe puntando tutto su Rodrigo del Valencia: “Guadagna 3 milioni a stagione, ha un contratto fino al 2022, visti i 28 anni già compiuti, per il Valencia può essere l’occasione giusta monetizzare dalla sua cessione. La richiesta è di 50 milioni di euro, il Valencia ha ritenuto insufficiente la prima proposta del Napoli che sembra non voler superare il tetto dei 40 milioni di euro. La concorrenza è agguerrita, ci sono il Barcellona e l’Atletico Madrid”.