Ospina-Napoli, in dubbio il riscatto dall'Arsenal? CorSport - Ancelotti ha chiesto a De Laurentiis di tenerlo, i dettagli

Napoli calcio ultimissime - È tornato in Colombia prima delle 25 partite della conferma automatica, il portiere della Ssc Napoli David Ospina. Quale sarà il suo futuro? Tornerà all'Arsenal? Se lo chiede l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che dedica ampio spazio alla vicenda. Vi proponiamo uno stralcio.

"Il giorno in cui lasciò il centro sportivo di Castel Volturno per correre a Medellin, David Ospina fu molto chiaro con i compagni di squadra: non so se ci rivedremo il prossimo anno. Dopo aver dovuto rinunciare al riscatto automatico a due passi dal traguardo delle 25 presenze, il portiere colombiano non è ancora certo del suo futuro. Anzi, è proprio l’incertezza a regnare sovrana in questo periodo: perché il Napoli non sa ancora, nonostante il placet di Ancelotti, se alla fine lo riscatterà comunque dall’Arsenal. Il club azzurro può confermarlo ugualmente: ed è proprio quanto si augura Carletto. Anzi, è quanto ha chiesto il tecnico al presidente nel corso dell’ultima riunione di mercato andata in scena a casa sua"