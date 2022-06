Rinnovo Ospina, Pedullà svela: la richiesta per restare è di 3mln! Dubbi su Meret

Rinnovo Ospina - La rivisitazione del Napoli potrebbe essere totale o quasi, come se si trattasse di una nuova alba. Come scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha chiesto un taglio del monte ingaggi: tre milioni più bonus a stagione.

Scrive Pedullà sul sito della Gazzetta:

“Aggiungiamo Ospina - in scadenza tra meno di un mese -che chiede 3 milioni per rinnovare, collegato a Meret che ha ancora una stagione ma che non è completamente convinto di restare, non soltanto perché ancora non conosce l’esito della trattativa con il suo collega colombiano definito titolare inamovibile. In buona sostanza, il lavoro di Giuntoli e dei suoi collaboratori sarà enorme”