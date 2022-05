Rinnovo Ospina, offerta del Napoli: chiesti 3 mln, due club interessati al portiere

Il Napoli deve risolvere la grana portieri con Spalletti che ha espresso la sua preferenza per Ospina. Il club ha avanzato la sua proposta che non incontra del tutto le richieste del portiere, come riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Calciomercato Napoli

Il Napoli è alla finestra con la convinzione che Ospina non troverà acquirenti che accontenteranno le sue richieste: ingaggio da 3 milioni con ricco bonus alla firma. Il Villarreal senza la qualificazione alla Champions League fa fatica ad arrivare a certi parametri economici. De Laurentiis e Giuntoli attendono di capire l’evoluzione dei fatti, il Napoli è pronto a garantirgli uno stipendio di 2 milioni a stagione.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli