Calciomercato Napoli, le ultimissime sulla vicenda di Victor Osimhen dall'esperto internazionale Fabrizio Romano

"Victor Osimhen ha accettato di unirsi al Galatasaray in prestito. Ora il nigeriano ha chiesto al Napoli che la clausola rescissoria diventi di 75 milioni di euro anziché 130 milioni di euro... Vuole anche una clausola di rescissione per gennaio nel caso in cui il top club lo contatti per un trasferimento. Si stanno discutendo gli ultimi dettagli"