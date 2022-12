Rinnovo Osimhen, Gazzetta: si muove ADL in persona, la reazione dell'entourage

Nessuno vuole toccare Victor Osimhen: a Napoli se lo tengono stretto, ma la sua fama ha varcato da tempo la Manica e le lusinghe non mancano come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"De Laurentiis si sta dando da fare per rinnovare il contratto. L’attuale vincolo sino al 2025 tutelerebbe il club, ma lo stipendio da 4 milioni netti rischia di essere troppo basso per non indurre in tentazione il giocatore. La manovra del presidente è accorta e pare anche abbia trovato terreno fertile nel l’entourage di Victor. Ad agosto il prezzo di Victor appariva irrinunciabile: 100 milioni di euro. E c’è da credere che questa scintillante stagione porti ad alzarne ulteriormente la quotazione in vista dell’estate"