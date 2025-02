Ultime notizie SSC Napoli - Sulla fascia sinistra difensiva in Napoli-Udinese ci sarà ancora Leonardo Spinazzola, reduce dal gol contro la Roma, al posto dell’infortunato Mathias Olivera, che - come racconta Tuttosport - resterà ai box altre tre settimane "e proverà a rientrare per lo scontro diretto contro l’Inter. Si avvicina la fumata bianca per il rinnovo dell'uruguaiano, intesa trovata sulla base di un contratto da 2,5 milioni a stagione fino al 2030".