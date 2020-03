Sky, Ugolini: "Rinnovo Milik-Napoli, timida schiarita negli ultimi giorni. Si discute su cifre e scadenza"

Ultime calciomercato Napoli. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Milik al Milan e Calhanoglu al Napoli? In questo momento ci sono tante ipotesi sul futuro del polacco, ma il Napoli sta facendo comunque di tutto per trovare un’intesa con Milik. Cederlo non sarebbe un problema, ma lasciarsi in questo modo sarebbe una sconfitta per tutti. Giuntoli sta lavorando per arrivare comunque ad un rinnovo con cifre e scadenze diverse. Molto dipenderà dalle esigenze della rosa che sarà a disposizione di Gattuso, perché se parte Milik restano solo Petagna e Mertens come centravanti. La partenza del polacco lascerebbe un buco, per questo negli ultimi giorni c’è stata una timida schiarita sul fronte rinnovo. Ancora niente di deciso, c’è da lavorare”.