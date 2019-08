Futuro di Milik a Napoli, CdS: l'agente ha chiesto il doppio dell'ingaggio, spunta un indizio sulla possibile permanenza

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la situazione Arek Milik:

"Pantak ha chiesto il raddoppio dell’ingaggio, attualmente intorno al milione e ottocentomila euro a stagione, per firmare fino al 2024, mentre il Napoli di arrivare a queste cifre non ha alcuna intenzione. Punto e a capo. Difficile è anche la cessione, fermo restando che sia De Laurentiis sia Ancelotti lo hanno sempre blindato e sostenuto pubblicamente: per prendere in considerazione l’ipotesi di vendere Milik, il club parte da una richiesta di 60 milioni di euro. Su di lui, dicevamo, hanno aperto un fascicolo l'Everton e il Betis, che però lo ritiene un’alternativa a Borja Iglesias dell’Espanyol e soprattutto non ritiene di soddisfare le pretese economiche delle parti in causa. Fermo restando le offerte dalla Cina: Arek, però, non ha alcuna voglia di volare in Oriente per il momento. Le sue opzioni? Rinnovare, però alle sue condizioni; oppure proseguire così, con il contratto fino al 2021 fino a quando sarà possibile. Sì, Milik non vuole lasciare Napoli e il Napoli, o quantomeno lo farà soltanto se costretto dalle evoluzioni degli affari di agosto"