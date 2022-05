Repubblica - Rinnovo Mertens: distanza ADL, se lascia Napoli Sarri lo prende alla Lazio

Calciomercato Napoli - Rinnovo Mertens Napoli, arrivano le ultime con gli aggiornamenti da Repubblica riguardo quella che è la firma del belga con gli azzurri. Occhio però alla Lazio.

Il Napoli vuole rinnovare Mertens, ma c'è distanza tra domanda e offerta con De Laurentiis. Pronta ad inserirsi la Lazio.

Mertens-Napoli: in ballo il rinnovo Napoli-Mertens: i giorni della verità. Il 35enne attaccante Il belga, che ha tante offerte da squadre di Serie A, vuole restare a Napoli, ma tutto dipende da De Laurentiis. Mertens chiede un biennale da 1.7 milioni netti a stagione, mentre il presidente sta ragionando su un annuale con opzione per il secondo anno. In caso di fumata nera, occhio alla Lazio: Sarri apprezza molto il calciatore e potrebbe rappresentare la classica opportunità di mercato. Ciccio Caputo (Samp) è uscito dalla lista della spesa del club biancoceleste.