Rinnovo Mertens, Il Mattino annuncia: "Il belga ha deciso di restare a Napoli, prolungamento sino al 2022"

Calciomercato Napoli - Prestazione brillante ieri per Dries Mertens che vive una seconda giovinezza da prima punta. Bravo nel smarcarsi da João Miranda, il 32enne di Lovanio cala il momentaneo 2-0 con un grande colpo di testa. Ma non finisce qui per lui. Perché il belga - riferisce Il Mattino oggi in edicola - vuole continuare a segnare per il Napoli ed è già praticamente pronnto il suo rinnovo contrattuale.

Calcio Napoli, c'è il rinnovo per Mertens

