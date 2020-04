Rinnovo Mertens, Il Roma: senza Coronavirus aveva già firmato! De Laurentiis convinto di tenerlo, altri club chiamano il manager di Dries

La speranza è l’ultima a morire. Almeno quella dell’Inter e di qualche altro club che vorrebbe a tutti i costi assicurarsi le prestazioni di Dries Mertens. Il ritardo del rinnovo dell’attaccante belga non ha fatto arrendere la concorrenza, come racconta Il Roma:

“De Laurentiis sembra convinto di poterselo tenere stretto avendo trovato un accordo verbale il primo marzo scorso. Un biennale a 4,5 milioni più altri bonus. Se non ci fosse stata l’emergenza Covid-19 a quest’ora ci sarebbe stato già il tweet del presidente con tanto di foto e ufficialità su Twitter. Le telefonate al manager di Dries arrivano ma attualmente non c’è mai stata una offerta ufficiale. Anche perchè sarebbe uno sgarbo non da poco a don Aurelio se si accettasse anche di parlare di una partenza”