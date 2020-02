Venerato a CN24: "Mertens pretende 7 milioni per firmare con il Napoli, in questi giorni Giuntoli farà un ultimo tentativo. Il belga piace anche a due squadre italiane"

Calciomercato - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"La difesa sarà quella vista contro la Juve con Di Lorenzo centrale, tra i plai fiducia a Meret. In mezzo la campo Lobotka playmaker con Elmas e Zielinski.

Nuova boccatura per Lozano perché l'attacco sarà composto da Callejon, Milik ed Insigne. Il Napoli dovrà fare la gare perché la Samp non concederà campo. Il mio giudizio sul calciomercato è sospeso perchè non ho certezza sui calciatori presi, parto da un 7- che può diventare anche 8. Un terzino sinistro l'avrei preso, ma Hysaj può giocare anche in quella zona e bisogna tenere anche dei conti in cassa.

Younes? Il Napoli aveva chiuso con 5 squadre italiane, ora se non trova una squadra entro il 21 rischia di restare in tribuna. Questo Younes è iniziato male ed è finito peggio.

Mertens? Il Napoli farà un ultimissimo tentativo, vediamo quando lo faranno. Sapevo che doveva esserci una chiacchierata agli inizi di febbraio: l'ultimo offerta era di 4 milioni pù 1 come premio alla firma e gli azzurri vogliono migliorarla. Dries ha dato mandato a chi lo assiste di raccogliere tutte le offerte, lui aspira ad avere 7 milioni. Ora che il cartellino è suo, vuole incassare il massimo. Con la Roma ci fu un discorso un mesetto fa ma le richieste furono eccessive, c'è l'Inter, poi la Juve perché a Sarri piace Dries. Infine c'è anche l'estero con il Chelsea"