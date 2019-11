Rinnovo Mertens, contropiede ADL! Proposta in aereo, la reazione del belga [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli. Dries Mertens e la Ssc Napoli, un matrimonio che rischia seriamente di interrompersi la prossima estate. Il folletto belga, al pari di Josè Maria Callejon, ha il proprio contratto in scadenza nel 2020 e le trattative per il rinnovo, ad oggi, continuano ad essere in fase di totale stallo.

Mercato Napoli, rinnovo Mertens: retroscena post Salisburgo

Provando a ripercorrere l'iter che ha portato a questo braccio di ferro con la dirigenza azzurra, i primi contatti per il prolungamento del contratto risalgono a circa un anno fa. All'epoca l'attaccante avanzò per la prima volta quelle che, tutt'ora, restano le sue condizioni per rinnovare: contratto su base almeno biennale con aumento dell'ingaggio a 5 milioni (attualmente percepisce 4 milioni più bonus), come riconoscimento di quanto fatto in questi anni dal secondo miglior marcatore all-time del club.

Il belga, che ha sempre messo il rinnovo con il Napoli in cima alle proprie priorità, ha però dovuto fare i conti con la posizione di Aurelio De Laurentiis che non si è spinto oltre l'offerta di un biennale alle stesse cifre. L'entourage dell'ex PSV ha provato invano negli ultimi mesi a trovare una mediazione, senza ottenere però riscontri positivi dal patron partenopeo.

La situazione si è poi ulteriormente inasprita dopo le dichiarazioni dello stesso De Laurentiis ("Se vogliono andare a fare le marchette in Cina...“) circa i rumors che vorrebbero Dries allettato dai milioni orientali del Dalian. Stanto a quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, l'ultimo colloquio tra le parti è avvenuto sull'aereo azzurro di ritorno da Salisburgo: in quell'occasione lo stesso De Laurentiis avrebbe chiesto a Mertens di discutere per trovare un punto d'incontro. La reazione del belga è stata tuttavia fredda, considerando la mancanza dei propri legali (oltre che di chi ne detiene la procura) a bordo dell'aereo. Da quel momento non si registrano ulteriori sviluppi, con la trattativa che non mostra passi in avanti: il tempo intanto continua a scorrere e da gennaio il calciatore sarà libero di firmare un accordo con qualsiasi altro club.

RIPRODUZIONE RISERVATA