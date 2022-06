Quali sono le novità di mercato in casa Napoli? Ne parla Tuttosport.

Rinnovo Meret, le ultime

Come racconta l’edizione odierna del quotidiano in edicola, sarebbero stati registrati dei passi in avanti tra il Napoli e l’entourage del portiere azzurro Alex Meret per la questione relativa al suo rinnovo contrattuale. L’accordo sarebbe vicino, quello attuale è in scadenza nel giugno del 2023.

