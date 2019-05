Nikola Maksimovic presto rinnoverà con il Napoli. Ecco cosa scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Altra operazione avviata è quella del rinnovo di Maksimovic,anche lui in scadenza nel 2021. Il difensore serbo è stato rilanciato quest’anno da Ancelotti dopo aver giocato pochissimo con Sarri (gli ultimi sei mesi delloscorso campionato giocò in prestito allo Spartak Mosca). Si lavora per l’intesa, nuovi contatti la scorsa settimana tra il ds Giuntoli e l’entourage dell’ex difensore del Torino"