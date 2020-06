Rinnovo Maksimovic, CorSport: le parti continuano a dialogare, presto potrebbe arrivare la sospirata fumata bianca

Notizie calcio Napoli - Dopo aver vinto nettamente il duello con Lautaro Martinez il difensore serbo del Napoli Nikola Maksimovic è pronto alla sfida contro la prima linea della Juventus. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Sabato notte Ospina ha compiuto prodigi, ma è pur vero che una grossa mano gliel’ha data Maksimovic: ha sfornato una delle prestazioni migliori in maglia azzurra. Se non la migliore in assoluto. Continua ad esserci aria di rinnovo: ha contratto in scadenza fra un anno (giugno 2021), le parti continuano a dialogare, e presto potrebbe arrivare la sospirata fumata bianca”