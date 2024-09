Rinnovo Kvaratskhelia, il piano del Napoli: dare a Khvicha lo stesso stipendio di Lukaku (e forse un'altra cosa)

Calciomercato SSC Napoli - La storia del prolungamento del contratto di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli non è mai stata semplice, come racconta il Corriere dello Sport.

Nel mezzo dell’Europeo il suo agente Jugeli e suo padre Badri annunciano l’intenzione del giocatore di lasciare Napoli e la voglia di non illudere nessuno:

"Nelle retrovie c’era il PSG, ADL non ha ceduto e ora c’è un rinnovo: scadrà nel 2027 e il suo stipendio, dopo un paio di scatti, è arrivato a 1,8 milioni. Per rinnovare fino al 2029 ha chiesto 7 milioni a stagione, l’idea del club è metterlo sullo stesso piano di Lukaku: 6 milioni con i bonus, magari con ulteriori scatti a scalare negli anni e l’ipotesi di inserire una clausola rescissoria (come aveva chiesto l’entourage)"