Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis annuncia: "L'agente mi ha detto che qui sta bene! Ecco quando ci incontriamo"

Calciomercato Napoli - L'agente di Kvaratskhelia ha incontrato il presidente De Laurentiis, che in conferenza stampa annuncia:

"Rinnovo Kvaratskhelia? Ho chiamato il suo entourage tre mesi fa, ci siamo visti qua in ufficio a Castel Volturno e gli ho scritto cosa volevo fare per prolungare. La risposta è stata: "Presidente, stiamo bene qua e ne parliamo a fine stagione". E parliamone a fine stagione! Per me è uguale adesso o a fine stagione".