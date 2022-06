Calciomercato Napoli - Aggiornamenti sul futuro di Koulibaly in serata a Sky Sport 24 durante lo speciale mercato, con in studio Manuele Baiocchini:

"Situazione Koulibaly: tutto da vedere, ma il problema grosso del Napoli è il contratto in scadenza l'anno prossimo. Manca l'accordo per il rinnovo, ma ne hanno parlato in maniera molto affezionata sia Spalletti che De Laurentiis. Il Napoli sta cercando di tenerlo, vedremo. Il Napoli intanto si cautela sondango Kim Min-Jae".