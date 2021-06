Rinnovo Insigne, Repubblica annuncia: incontro dopo gli Europei! Volontà di proseguire insieme, Lorenzo vuole chiudere la carriera a Napoli

Calciomercato Napoli - Rinnovo Insigne Napoli, le ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli e il suo capitano che si prepara a prolungare il contratto. E' dall'edizione odierna di Repubblica che arrivano aggiornamenti riguardo un matrimonio che è destinato a durare ancora per molti anni. Si parla di un appuntamento fissato tra Insigne e il Napoli per il rinnovo dopo gli Europei 2021.

Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: incontro dopo gli Europei

La notizia è che il rinnovo di Insigne con il Napoli può arrivare dopo gli Europei senza troppi problemi. Perché Lorenzo Insigne e De Laurentiis si sono dati appuntamento al termine della competizione con le Nazionali. La volontà comune è quella di proseguire insieme. Insigne intende chiudere la carriera con l’unica maglia indossata in serie A e il Napoli non ha mai pensato di privarsi del suo capitano che è stato il migliore nel corso della stagione appena conclusa.

Rinnovo Insigne Napoli

Mercato Napoli, De Laurentiis vuole rinnovare Insigne

Infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a cominciare al più presto la trattativa per il nuovo contratto di Insigne con il Napoli. Quello attuale scadrà nel 2022 e il Napoli ha le idee chiare: vuole allungare il rapporto con l’attaccante di Frattamaggiore. Non ci sarà alcun tormentone. La trattativa sarà esaustiva perché dovranno essere sviscerati tutti i dettagli, ma entrambe le parti puntano a raggiungere l’intesa. Insigne ha sempre manifestato la volontà di rimanere e nell’ultima conferenza stampa ha ribadito il suo amore per la maglia azzurra: «Volevo giocare nel Napoli e diventare il capitano. Ho raggiunto entrambi gli obiettivi» . La formula per proseguire insieme si troverà.