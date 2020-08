Il Mattino - Rinnovo Gattuso, oggi sarà a Capri senza agente: non intende dire sì! Problema di una maxi penale da 7 milioni

Calciomercato Napoli - Oggi Rino Gattuso incontrerà a Capri Aurelio De Laurentiis per parlare del futuro, suo e del Napoli. Come riportato da Il Mattino, l'allenatore del Napoli andrà da solo e senza il suo potente agente Jorge Mendes. Nelle sue intenzione vuole restare. Almeno un anno. Ma non intende dire di sì all’eventuale proposta di un rinnovo in cui ci siano clausole di rescissioni che lo possano rendere prigioniero del contratto e del Napoli.

Calciomercato, rinnovo Gattuso-Napoli: problema penale