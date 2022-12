Rinnovo Di Lorenzo, Il Mattino - ADL è pronto ad incontrarlo per il contratto a vita!

Calciomercato SSC Napoli - Dopo l'accordo con Lobotka, che segue ai rinnovi di Meret, Zerbin e Anguissa, gli azzurri sembrano pronti a blindare a vita anche il capitano: Giovanni Di Lorenzo. Che ha espresso il desiderio di restare per tutta la carriera in azzurro, e allora il patron della SSC Napoli dovrà incontrarlo per trovare l'accordo definitivo e siglare il nuovo contratto.

Rinnovo Di Lorenzo col Napoli: la situazione

A dare le ultime sul rinnovo di Di Lorenzo col Napoli, è l'edizione odierna de Il Mattino:

"Di Lorenzo, in queste ore, ha avuto segnali da De Laurentiis in vista del rinnovo del suo contratto: il presidente sa che il desiderio del capitano è diventare una bandiera della società e ha deciso di accontentarlo. È pronto a incontrarlo per proporre un nuovo contratto che lo legherà praticamente a vita con il club azzurro. Quello attuale scade nel 2026, si tratta ora per allungarlo di altri due anni, quando il capitano avrà compiuto 35 anni. Ed è questo appuntamento uno di primi in agenda sotto la voce rinnovi di contratto".