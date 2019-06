Cm.it - Futuro Callejon, il rinnovo è ancora in stand-by: l'agente attende la chiamata del Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Rinnovo Callejon. Secondo i colleghi calciomercato.it, il Napoli e José Maria Callejón hanno intenzione di proseguire il loro rapporto, iniziato nel 2013 e, in questo momento, in scadenza nel 2020, ma la volontà non si è ancora tramutata in fatti. Carlo Ancelotti in persona annunciò pubblicamente l'idea di rinnovare il contratto del calciatore spagnolo. Intanto, ka trattativa con il suo agente, Manuel Garcia Quilon non è ancora entrata nel vivo: dopo una prima proposta da parte della società, le parti dovevano riaggiornarsi e l’entourage dell’ex madridista è ancora in attesa di una chiamata. Una fase di stallo, quindi, che per ora non preoccupa il calciatore.