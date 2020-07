Rinnovi Napoli, in arrivo l'annuncio per Zielinski! CorSport: discorso avviato per Maksimovic, Hysaj riflette sul futuro in azzurro

Calciomercato Napoli - Da definire in casa Napoli, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport le questioni legate ai rinnovi contrattuali di diversi giocatori. Come stanno effettivamente le cose?

"Quello del centrocampista polacco Piotr Zielinski ormai dovrà essere soltanto annunciato; per quello relativo al difensore centrale serbo Nikola Maksimovic, il discorso è avviato da un po'; per quanto Elseid Hysaj, giocatore che il Napoli vorrebbe trattenere, in questi giorni sta riflettendo seriamente sul proprio futuro"