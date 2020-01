Ricardo Rodriguez-Napoli, Tuttosport: c'è un ultimo ostacolo da superare, il suo arrivo non esclude altri due nomi per giugno

Ultimissime calcio Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive in merito al colpo Ricardo Rodriguez: "Ricardo Rodriguez del Milan. Il ritorno di fiamma sul nazionale svizzero c’è stato lunedì sera, nel corso di un colloquio di mercato tra Giuntoli e Gattuso, con il coach che ha chiesto espressamente un calciatore di sua fiducia, anche perché si sta giocando la riconferma per la prossima stagione e vuole ridurre al minimo tutti i rischi. Con il Milan la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto al prezzo di 6 milioni. L’ultimo ostacolo è quello relativo al prezzo che dovrà pagare il Napoli per il prestito ed alla fine le due società potrebbero accordarsi sui 700mila euro. Se dovesse arrivare Rodriguez, le operazioni relative all’acquisto di uno tra Tsimikas e Giannoulis verrebbero rinviate a giugno"