Retroscena Gudmundsson: è innamorato di Napoli. Manna prova a chiudere il primo acquisto

Albert Gudmundsson è innamorato di Napoli si legge sul Corriere dello Sport. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna sta provando a tessere la tela per provare a chiudere l'affare con il Genoa che valuta l'islandese almeno 30 milioni di euro. Nel progetto tecnico del Napoli, Gudmundsson dovrebbe fare coppia con Kvaratskhelia dietro ad una punta centrale sottolinea il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport sul forte interesse degli azzurri per Albert Gudmundsson del Genoa:

"Il Napoli lo aveva puntato anche un’estate fa, ma poi non se ne fece più nulla. Ora è tornato alla carica con estrema convinzione: obiettivo concreto, serio, una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni ma anche i parametri giusti per le esigenze del club. E poi, beh, un elemento decisivo: Gud vuole restare in Italia, vuole continuare a vivere nel nostro Paese. E, fattore mica trascurabile, pare che sia innamorato di Napoli. Della città. Magari finisce per innamorarsi anche della squadra".