Retroscena da Roma - Spuntano le cifre dell'offerta del Napoli per Zaccagni: 'no' di Lotito e giocatore

Calciomercato Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Messaggero da Roma parla del tentativo fatto a gennaio per Zaccagni, con De Laurentiis che aveva chiamato Lotito perché Conte aveva indicato il numero 10 della Lazio come possibile sostituto di Kvaratskhelia ma il giocatore ha subito detto no, prima in privato e poi in pubblico:

"C'era stato un sondaggio con il manager Giuffredi, era stata paventata alla Lazio la possibilità di mettere 20 milioni a bilancio. Ma è arrivato un secco no anche da Lotito".