Retroscena Corsera: il rinnovo di Osimhen è retroattivo! Aumento a partire da luglio e non da oggi

Calciomercato Napoli - Due foto sul profilo X di Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli e Victor Osimhen in posa nel momento della firma del rinnovo del contratto. Una semplice parola: «Fatto».

Ci son voluti sei mesi e oltre mezza dozzina di incontri per certificare nero su bianco che il nigeriano si lega al Napoli fino al 2026:

"Guadagnerà il triplo e, dettaglio non di poco conto, l’aumento dell’ingaggio (10 milioni) è retroattivo a partire da luglio. C’è la clausola rescissoria, non valida per l’Italia, di 130 milioni sul cartellino che darà forza contrattuale a De Laurentiis in caso di offerte. Che ci sono già dall’estate scorsa, soprattutto dalla Premier League"