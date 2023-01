Repubblica - Semplici è il nuovo allenatore della Salernitana

La Salernitana è pronta a ripartire da Leonardo Semplici. L’ex allenatore di Spal e Cagliari è a un passo dal diventare il nuovo allenatore dei campani, dopo l’uscita di scena di Nicola. Il tecnico piemontese è stato esonerato dopo la sconfitta subita sul campo dell’Atalanta per 8 a 2.

Semplici non era il primo nome sul taccuino del presidente Iervolino, che ha trattato in prima persona l’arrivo di D’Aversa. L'ex allenatore del Parma, però, non si è sentito di accettare un progetto fino a giugno, con rinnovo automatico a salvezza acquisita. Di Francesco, nome caldeggiato dal ds De Sanctis, non è riuscito a trovare l’accordo economico con la presidenza. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca, forse già in serata, con Semplici che firmerà il contratto fino al termine della stagione. A riportare la notizia è l'edizione online di Repubblica.