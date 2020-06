Repubblica - Roma in crisi, debiti per 278mln: da Zaniolo a Veretout tutti sul mercato

Notizie calcio Napoli - Secondo quanto riferito da Repubblica riferisci della crisi finanziari della Roma. Dal quotidiano si legge:

La fotografia della Roma, oggi, è in un’impietosa relazione finanziaria. Scandita da termini come "rilevante fabbisogno finanziario", "incertezze significative". L’unica garanzia è il patrimonio tecnico. Ossia i calciatori, la riserva che permette alla Roma di Pallotta di guardare al futuro senza sentir tremare i polsi.

Che la società sia in vendita è cosa stranota: ma il presidente, dopo aver lasciato sfinire l’interesse del texano Dan Friedkin, si trova davanti la prospettiva di dover far fronte da solo al calo del fatturato (causa coronavirus e assenza dalla Champions), all’impennata delle perdite arrivate a 126,4 milioni prima ancora della chiusura del bilancio, a un indebitamento da 278 milioni di euro e a un patrimonio netto negativo per 178 milioni. Ce n’è abbastanza per preoccuparsi.

Quindi? Quindi Pallotta può solo sperare che il mercato calciatori porti ai dirigenti offerte concrete, con soldi veri, utili a generare plusvalenze per gli altri giocatori. Tutti potenzialmente cedibili, dal portiere Pau Lopez ai centrocampista Diawara e Veretout, da Cristante a Kluivert. Tutti cedibili, tutti sul mercato, anche se non garantirebbero grosse plusvalenze.