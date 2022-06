Repubblica - Pressing Valencia, Mertens intrigato dal ritorno con Gattuso! Sondaggi in Premier e Ligue 1

Calciomercato Napoli - Non solo la Lazio, arrivano sirene spagnole e francesi per Dries Mertens nelle ore in cui sembra davvero distante l'accordo per il rinnovo col Napoli. All'attaccante belga, infatti, sarebbero arrivate altre due offerte: una è dal suo ex allenatore, proprio alla SSC Napoli, Gennaro Gattuso.

Mertens-Valencia, offerte in Liga e dal Monaco

C'è il Valencia su Dries Mertens, ma occhio anche all'interesse del Monaco in Ligue 1: a scriverlo è l'edizione online di Repubblica. Che nel dettaglio racconta:

"Il Valencia insiste per Mertens. L'attaccante belga dirà addio al Napoli, troppa la distanza tra l'offerta di De Laurentiis - 1.5 a stagione per due anni - e la domanda - 2.5 per due anni - del giocatore. Nelle prossime ore ci sarà un contatto diretto tra il presidente e il belga, ma tutto lascia pensare al divorzio. La Lazio monitora la situazione, ma Mertens, nonostante lo stretto rapporto con Sarri, sta valutando l'ipotesi estero. Gattuso lo aspetta a braccia aperte a Valencia, una situazione che intriga l'attaccante. Nelle ultime settimane, il belga ha ricevuto offerte importanti anche dalla Premier e dal campionato francese, in particolare dal Monaco".