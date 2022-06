Repubblica - Napoli su Casale, il Verona apre alla cessione: si cerca l'accordo, le cifre

Il Napoli è in cerca di un difensore ed ha individuato in Nicolò Casale l'obiettivo principale, come riferisce l'edizione on line di Repubblica.

Calciomercato Napoli

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per completare la rosa. Il primo nome sulla lista è Leo Østigård del Brighton - nell'ultimo campionato al Genoa - ma il club inglese è passato da una richiesta di 4 milioni a 8. Il Napoli si sta guardando intorno ed è tornato su un vecchio obiettivo: Nicolò Casale. Il Verona ha aperto la cessione e negli ultimi giorni i contatti con il club campano sono frenetici. Il Napoli ha proposto un'operazione in prestito con obbligo di riscatto, Maurizio Setti ha accettato la formula ma ballano 2 milioni di euro tra domanda e offerta. Nelle prossime ore si cercheranno di limare i dettagli con Casale che ha sorpassato - al momento - il 22enne difensore norvegese.

