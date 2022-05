Repubblica - Mertens-Napoli: la trattativa per il rinnovo inizia tra qualche settimana

Napoli - Ultime di calciomercato sul Napoli con il rinnovo di Dries Mertens. Nelle prossime settimane ci sarà l'inizio della trattativa con il presidente De Laurentiis.

Come riportato da Repubblica, Mertens, che oggi compie 35 anni, valuta il suo futuro. La trattativa per il rinnovo tra il Napoli e Mertens comincerà ufficialmente tra qualche settimana, come ribadito da De Laurentiis