Napoli - Arrivano le ultime notizie di calciomercato sul Napoli da Repubblica riguardo il rinnovo di Dries Mertens, sempre più distante dal vestire ancora la maglia azzurra.

"Dries Mertens ai saluti. Bisogna mettersi l'anima in pace, l'avventura di 'Ciro' al Napoli è finita. Lo spiraglio che si era aperto nelle ultime ore si è già chiuso, visto che i margini per il riavvicinamento in extremis tra le parti si sono di fatto azzerati. Il futuro dell'attaccante belga sarà altrove".