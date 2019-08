Calciomecato Napoli - Lozano è la certezza. L'affare è stato definito la scorsa settimana da De Laurentiis e Raiola. Ora manca l'atto conclusivo: l'arrivo in Italia, le visite mediche e molto probabilmente la presentazione. Mister 42 milioni - sarebbe l'acquisto più costoso della storia del Napoli, in attesa di Icardi merita le luci della ribalta. Ancelotti ovviamente lo aspetta in campo: regalerà velocità e imprevedibilità al reparto offensivo Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica.

Lozano