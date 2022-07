Repubblica - La coppia Dybala-Osimhen è destinata a restare una fantasia: il motivo

L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla suggestione Dybala-Napoli. Il quotidiano cerca di fare chiarezza mettendo in evidenza alcuni aspetti della vicenda

Non è corretto, dunque, parlare di trattativa: si tratta di un semplice sondaggio per capire cosa accadrà ad uno dei pezzi più pregiati in circolazione. La notizia è circolata ieri e ha stuzzicato la passione dei tifosi che però sono ben consapevoli di affrontare una salita ripidissima. Ma per qualche ora in molti hanno sognato un’accoppiata di altissimo livello. Dybala-Osimhen è un tandem per palati fini ma è destinato a rimanere una fantasia dei tanti appassionati del Napoli. Le cifre non sono alla portata del club di De Laurentiis e il contatto quasi certamente resterà tale.