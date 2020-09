Repubblica - Koulibaly rischia di restare a Napoli! Il City non si avvicina ancora alla richiesta di ADL

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly rischia di restare a Napoli: lo riferisce La Repubblica oggi in edicola. Sebbene sia uscita, per il difensore senegalese ancora non è giunta l'offerta che De Laurentiis richiede.

Mercato Napoli,

Ecco quanto si legge direttamente dal giornale:

Invece lo stallo non si è interrotto e non si può escludere a questo punto nemmeno la sorprendente conferma del giocatore, che nel frattempo ha dato la sua completa disponibilità per scendere in campo a Gattuso. Koulibaly è a tutti gli effetti un tesserato del Napoli e per questo sarà schierato tra i titolari contro il Parma, in attesa di sviluppi. De Laurentiis ha fissato il prezzo per la cessione: 80 milioni, prendere o lasciare. Ma è una cifra alta di per sé e quasi inavvicinabile persino per top club come il City e il Psg. Infatti alla società azzurra non sono arrivate per adesso offerte adeguate. Il giocatore non sarà svenduto, questo è certo. Andrà via solo se la sua cessione sarà un grande affare (economico) e il giocatore non farà da parte sua pressioni per cambiare aria.

Il City ha prima trovato un accordo di massima con Koulibaly ( offrendogli un ingaggio da nababbo) e poi ha cercato di risparmiare sul costo del suo cartellino, sperando che il Napoli si piegasse. Ma non succederà: niente sconti per gli inglesi. De Laurentiis è pronto a tenersi stretto il suo campione e al massimo il club dovrà cambiare le sue strategie sul mercato. Gli 80 milioni della cessione del senegalese avrebbero infatti dovuto finanziare due colpi in entrata: un centrocampista e un esterno d’attacco. Se Koulibaly resta, invece, la squadra potrà essere rinforzata solo con qualche prestito.