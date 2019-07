Repubblica - Incontro Pépé-Napoli, fuga di notizie a Dimaro: l'incontro doveva essere segreto, lo scenario

Ieri mattina a Dimaro ci si attendeva Jorge Mendes, son arrivati gli agenti di Pépé. Tanti addetti ai lavori hanno scattato foto e ripreso i momenti salienti della giornata. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

La fuga di notizie non ha trovato riscontro ma ha scombinato i piani di De Laurentiis e ha reso di dominio pubblico un incontro che doveva restare segreto. Adesso il presidente sarà infatti costretto malgrado a giocare a carte scoperte e dovrà pure affrettare i tempi della difficile trattativa, per impedire l’inserimento in extremis delle altre società in corsa per l’emergente jolly offensivo, la cui valutazione oscilla già intorno agli 80 milioni.