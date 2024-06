Repubblica: il Napoli ha messo in vendita Natan, Juan Jesus e Ostigard! Resta solo Rrahmani

Calciomercato Napoli, via alle cessioni! Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano La Repubblica, il Napoli starebbe lavorando alle cessioni in difesa e l'unico calciatore sicuro del suo posto in squadra, al momento, è Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro farà parte della squadra del Napoli a disposizione di Antonio Conte ed è l'unico tra i difensori che resterà al 100%. Tutti gli altri, invece, potrebbero lasciare il Napoli nel corso dell'estate.

Calciomercato Napoli, Repubblica non ha dubbi a tal proposito: "Juan Jesus, Ostigard e lo stesso Natan sono tutti sul mercato, qualora arrivassero proposte. Se dovessero concretizzarsi le cessioni, il Napoli acquisterebbe ancora". Eventuali acquisti in difesa, dunque, dipenderebbero dalla loro partenza.