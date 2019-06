Repubblica - Icardi-Napoli, l'Inter lo ha proposto ma l'argentino si è già promesso alla Juventus

Mauro Icardi è stato proposto nelle scorse settimane dall'Inter al Napoli. I dirigenti nerazzurri vogliono mettere a segno una plusvalenza che riordini i conti in casa Inter in chiave Fair Play Finanziario. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, ai nerazzurri basterebbe scambiarlo a cifre elevatissime - 80 milioni, magari - per mettere a bilancio una plusvalenza indispensabile. Lui però ha una sola idea in testa: la Juve. Subito o in futuro, anche a costo di aspettare. L’attaccante infatti si è promesso alla società bianconera.