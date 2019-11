Repubblica - Ibrahimovic, ecco le offerte della Premier: più soldi della proposta del Milan e campionato con maggiore appeal

Calciomercato Napoli - La sfida fra Milan e Napoli è anche la sfida, sul mercato, per la suggestione Zlatan Ibrahimovic, come ricorda l'edizione odierna di Repubblica. Che commenta, il match e l'affare, così:

"Se il tuffo dentro San Siro gelido serviva a misurare la profondità della crisi di Milan e Napoli, lo scandaglio ha lavorato parecchio e il responso non è confortante. Il Milan non potrà guarire finché non riuscirà a staccarsi dal fondale della classifica medio-bassa. Il Napoli, che non vince da 6 partite Champions inclusa e che non abbandona lo scudo del silenzio stampa, non si libera dalle scorie del dissidio tra la squadra e il presidente De Laurentiis, anche se la zona Champions per ora si può avvistare.

I milanisti, aggrappati al feticcio di Ibrahimovic, non hanno dubbi: ci vuole un goleador. Il Pistolero Piatek ormai spara a salve e Leao s’ingarbuglia nel tentativo di strafare. Al polacco il pubblico ha ormai fatto pollice verso. In verità la fenice svedese sembra sì sulla soglia di Casa Milan, ma a Ibra sono arrivate offerte dalla Premier League, più sostanziose di quella sdoganata dal fondo Elliott per 18 mesi di contratto: il dilemma non è tanto tra cuore e portafoglio, quanto tra il campionato più bello e la Serie A in una squadra che arranca".